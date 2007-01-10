Корабли ВМC Грузии захватили российскую рыболовную флотилию
16:09, 10 января 2007Мир
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Со стороны Тбилиси комментариев нет
В территориальных водах Абхазии во вторник вблизи от села Гагида Гальского района три грузинских военных корабля захватили два российских рыболовецких сейнера - "ПТР-Грот" с экипажем в восемь человек и "СУАР-2", на борту которого находилось 10 человек. Об этом ИА REGNUM сообщил заместитель председателя Службы госбезопасности Абхазии Нугзар Самсония.
По его словам, грузинские корабли - пограничный сторожевой корабль и два сторожевых катера "Гриф" - отбуксировали российские суда в сторону Грузии.
Со стороны Тбилиси пока никаких официальных комментариев происшедшего не поступало.
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