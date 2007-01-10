Украинские летчики, задержанные в Норвегии, подали апелляцию

Летчики, задержанные в Норвегии, подали апелляцию на решение норвежского суда, который приговорил их к предварительному заключению на четыре недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции в Киеве первый заместитель главы Государственной авиационной администрации Александр ЛИСНЯК.

По его словам, заседание апелляционного суда по этому делу состоится 12 января.

Как напомнил он, 9 января в Бергене состоялось судебное решение, в результате которого отпустили всех членов экипажа самолета, следующего по маршруту Берген (Норвегия) – Баку (Азербайджан), кроме троих - командира и двух авиационных техников.

Следующее заседание суда будет проводиться 6 февраля, после дополнительной экспертизы на содержание алкоголя в крови задержанных. Все остальные члены экипажа - 12 человек - сейчас летят в Киев и прибудут в столицу около 15.00. Об этом сообщил исполнительный директор авиакомпании «Авиалинии Антонова» Константин ЛУШАКОВ.

Как отмечалось на пресс-конференции, всего в состав украинского экипажа входило 15 человек: 7 человек летного состава и 8 - инженерно-технического, 8 из них были задержаны 8 января в аэропорту Берген по подозрению в том, что они намеревались вылететь в рейс в состоянии алкогольного опьянения. Затем четверых из них отпустили, после чего еще один член экипажа был отпущен под денежный залог. Остальные трое на четыре недели задержаны в Норвегии до следующего судебного заседания.

При проведении теста на алкоголь в крови экипажа в аэропорту Бергена могли быть нарушения, в связи с этим и была подана апелляция, объяснили участники пресс-конференции.

А.ЛИСНЯК подчеркнул, что после этого случая Украина уже обязала отечественные авиакомпании увеличить количество проводимых тестов на алкоголь в крови экипажа.

Он сообщил, что вчера в Украине была создана комиссия для расследования инцидента. В частности, она будет решать, какие меры применять к авиакомпании «Авиалинии Антонова», кроме того, она разработает рекомендации по мероприятиям, которые будут предприниматься для предотвращения подобных случаев в дальнейшем.

По словам А.ЛИСНЯКА, в первую очередь, Украина примет меры и накажет тех, кто занимается организацией летной работы в авиакомпании «Авиалинии Антонова». Он отметил, что существует также мера наказания, которая не исключает приостановку действия сертификации авиакомпании.

В свою очередь, К.ЛУШАКОВ отметил, что авиакомпания однозначно пострадала в результате инцидента «Естественно, это не окажется незамеченным, компания пострадает», - сказал он. В частности, по его словам, со стороны заказчика могут быть введены штрафные санкции из-за задержки рейса, кроме того, компания понесла финансовые потери из-за того, что для доставки багажа в Баку из Украины был направлен второй экипаж в Норвегию. Также репутация компании пострадала из-за того, что инцидент стал широко известен, отметил К.ЛУШАКОВ.

В тоже время на пресс-конференции подчеркивалось, что окончательное решение будет приниматься по результатам тестов на наличие алкоголя в крови летчиков, которые станут известными не ранее чем через 4 недели. К.ЛУШАКОВ также отметил, что пока еще четко не понятно, в Украине или в Норвегии будут нести наказание летчики, в случае доказательства их виновности. «Думаю, приложим все усилия, чтобы экипаж (три члена экипажа, задержанные в Норвегии – УНИАН) возвратить в Украину», - отметил он.

В тоже время, по словам К.ЛУШАКОВА, в прошлом году задержанный в Норвегии в аналогичной ситуации пакистанский экипаж полгода по решению суда провел в норвежской тюрьме.