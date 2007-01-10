Лукашенко и Путин договорились?

Президенты Беларуси и России Александр ЛУКАШЕНКО и Владимир ПУТИН сегодня в телефонном разговоре обсудили вопрос поставки нефти в страны Европы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Белорусского государства.

Представитель пресс-службы уточнил, что «в ходе продолжительного телефонного разговора президенты Беларуси и России обсудили проблемы, сложившиеся во взаимоотношениях двух государств в торгово-экономической сфере».

По его словам, речь шла об обеспечении Беларуси энергоресурсами, а также о поставках углеводородного сырья в страны Европы. «В результате беседы найден компромисс, который позволит разблокировать сложившуюся тупиковую ситуацию, в том числе и касающуюся транзита российской нефти в страны Европы через территорию Республики Беларусь», - подчеркнули в пресс-службе.

Главы государств поручили премьер-министрам Беларуси и России в течение двух дней выработать конкретные предложения по разрешению всех проблемных вопросов и внести их на рассмотрение глав государств к пятнице, 12 января.

Как сообщал УНИАН, 9 января переговоры в Москве закончились безрезультатно. Российская сторона продолжает настаивать на отмене введенной Беларусью пошлины на транспортировку нефти, а также возобновления транзита нефти в европейские страны, а белорусская – на подписании соглашения о паритетном распределении экспортной пошлины, введенной Россией.

Прокачка нефти по нефтепроводам РУП «Гомельтранснефть Дружба» была приостановлена 8 января. Белорусская сторона мотивировала прекращение транзита тем, что российская компания «Транснефть» переместила сырую нефть через таможенную границу Беларуси без таможенного декларирования и уплаты соответствующей пошлины.

До 1 января поставки нефти из России в Беларусь были освобождены от экспортных сборов. С января Россия ввела пошлину на поставку нефти в размере 180,7 долл/т. В ответ Беларусь с 1 января 2007 г. ввела пошлину в размере 45 долл/т на транспортировку российской нефти по территории страны.