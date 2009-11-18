Медведев хочет почти безвизового режима в новом договоре Россия-ЕС

В новом договоре Россия-ЕС должна быть предусмотрена возможность для россиян приезжать в страны Евросоюза без виз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил на пресс-конференции по итогам саммита Россия-ЕС.

По его словам, речь идет о том, чтобы россияне могли иметь возможность на короткое время приезжать в страны Евросоюза без виз, точно так же, как и граждане Евросоюза - в Россию.

«С другой стороны, мы готовы посмотреть на то, чтобы правила аккредитации, приема на работу, правила лицензирования тоже были более гибкими, потому что у нас бюрократии тоже хватает», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.