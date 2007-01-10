Казахстан получил нового премьера
12:06, 10 января 2007Мир
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Президент пояснил назначение желанием привлечь во власть новые силы
|Карим Масимов. Фото сайта www.enbek.kz
Сам Назарбаев считает, что у Масимова "есть четкое понимание по всем направлениям деятельности, стоящей перед правительством". Смену премьера глава государства пояснил желанием привлечь в исполнительную власть новые силы.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана принял отставку предыдущего премьер-министра Даниала Ахметова 8 января. Ожидается, что в новом составе правительства Ахметов займет пост министра обороны, а единственным вице-премьером станет Аслан Мусин.
Что касается Масимова, то ранее с января 2006 года он был вице-премьером Казахстана, а с апреля по октябрь 2006 года совмещал эту должность с постом министра экономики и бюджетного планирования.
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