Венгрия перешла на стратегические запасы нефти

Министр экономики Венгрии Янош КОКА разрешил использовать до 15 тыс. тонн сырой нефти в сутки из стратегических запасов страны в течение следующей недели в связи с прекращением поставок нефти из России через Беларусь.

Как передает Рейтер, об этом сообщило вечером во вторник национальное новостное агентство MTI.

Министр сказал, что не исключает того, что спор между двумя странами, который привел к прекращению поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба", разрешится в течение недели.

Россия, второй крупнейший экспортер нефти в мире, поставляет через Беларусь около двух пятых всего объема сырья или примерно 80 млн. тонн в год. Уже два дня этот маршрут закрыт, и российский экспорт сократился за это время примерно на 200 тыс. тонн в сутки.

«Транснефть» прекратила прокачку нефти через Беларусь 8 января, поскольку та ввела пошлину на транзит российской нефти в ответ на решение России повысить цены на газ и отменить льготы на поставку нефти на белорусский НПЗ. В оплату новой пошлины Минск отбирал российскую нефть из транзитного нефтепровода.

В ночь на 8 января были прекращены поставки нефти в Польшу и Германию, а позже – в Словакию, Чехию и Венгрию.

9 января в Москву для переговоров прибыла делегация Беларуси. После встречи с вице-премьером Беларуси Андреем КОБЯКОВЫМ глава Министерства экономического развития и торговли РФ Герман ГРЕФ заявил, что Россия начнет переговоры с Беларусью только после отмены транзитной пошлины и возобновления транзита нефти.