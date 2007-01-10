Россия наносит ответный удар

Уже в феврале Россия намерена обложить импортной пошлиной белорусские товары в ответ на введенную Белоруссией пошлину за транзит российской нефти, пишет в среду газета "Ведомости".

Как рассказал изданию источник в Белом доме, в ближайшие дни будет подготовлен пакет экономических мер, включая введение пошлин для белорусских товаров, которые в настоящее время ввозятся по нулевой ставке.

Ограничения уже коснулись белорусского сахара, на ввоз которого в Россию по распоряжению правительства 29 декабря 2006 года установлена таможенная пошлина. По словам источника газеты, с февраля к сахару могут добавиться мясо и субпродукты, молоко и молокопродукты, телевизоры и мебель. Таким образом, пошлинами будет обложена продукция, составляющая свыше половины белорусского экспорта в Россию (6 миллиардов долларов в денежном выражении).

Осуществить все эти действия позволяет закон "О специальных экономических мерах", подписанный Владимиром Путиным 30 декабря 2006 года, напоминают "Ведомости". Закон позволяет главе государства вводить санкции, если необходима "безотлагательная реакция на международно-противоправные деяния либо недружественные действия иностранного государства или его органов и должностных лиц". Согласно документу, президент может временно замораживать экономические программы и военно-техническое сотрудничество, сворачивать внешнеэкономические и финансовые операции, изменять таможенные пошлины.

Источник газеты в Белом доме признал, что эти меры фактически станут временным разрывом таможенного союза с Белоруссией, однако другого решения проблемы чиновники пока не придумали.

Лента.ру