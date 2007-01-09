Белоруссия и Россия возобновили переговоры

Министерство экономического развития и торговли России и делегация Беларуси возобновили в Москве переговоры по поставкам российской нефти через белорусскую территорию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Посольства Беларуси в России.

Белорусскую делегацию на переговорах возглавляет вице-премьер-министр Андрей КОБЯКОВ, российскую - министр экономического развития и торговли Герман ГРЕФ.

Как сообщал УНИАН, сегодня белорусская делегация во главе с заместителем министра экономики Беларуси Владимиром НАЙДУНОВЫМ полтора часа ожидала начала переговоров в Минэкономразвития РФ, однако переговоры так и не состоялись. Также сегодня утром на переговоры в Москву вылетел вице-премьер-министр Беларуси А.КОБЯКОВ.

Одновременно Президент России Владимир ПУТИН провел совещание с участием представителей российского правительства о поставках российской нефти европейским потребителям.

Прокачка нефти по нефтепроводам РУП «Гомельтранснефть Дружба» была приостановлена 8 января. Белорусская сторона мотивировала прекращение транзита тем, что российская компания «Транснефть» переместила сырую нефть через таможенную границу Беларуси без таможенного декларирования и уплаты соответствующей пошлины.

До 1 января поставки нефти из России в Беларусь были освобождены от экспортных сборов. С января Россия ввела пошлину на поставку нефти в размере 180,7 долл./т. В ответ Беларусь с 1 января 2007 г. ввела пошлину в размере 45 долл./т на транспортировку российской нефти по территории страны.