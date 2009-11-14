Путин: Россия согласовала строительство «Южного потока» со всеми партнерами

Россия согласовала строительство газопровода «Южный поток» со всеми партнерами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр РФ Владимир ПУТИН сообщил на совместной c премьер-министром Словении Борутом ПАХОРОМ пресс-конференции.

«Мы подписали сегодня завершающее соглашение со всеми необходимыми для нас европейскими партнерами для осуществления этого проекта», - заявил В.ПУТИН.

Он уверен, что таким образом «Южный поток» становится большим общеевропейским проектом.

Как сообщал УНИАН, сегодня Россия и Словения подписали соглашение о сотрудничестве по проекту «Южный поток». Ранее такие договора были подписаны с другими странами: Болгарией, Сербией, Венгрией и Грецией.

Справка УНИАН. Проект "Южный поток" создается для диверсификации поставок российского природного газа в Европу и снижения зависимости поставщиков и покупателей от стран-транзитеров, в частности от Украины и Турции. Его реализацию будут вести российский госмонополист "Газпром" и итальянский концерн Eni. Проект предусматривает прокладку подводной части газопровода протяженностью 900 км от российской компрессорной станции "Береговая" в Краснодарском крае до болгарского побережья. Далее одна из двух веток наземной части трубопровода проляжет по территории Болгарии и Греции и через Адриатическое море - в Италию. Маршрут второй ветки пока не определен. «Газпром» оценивает строительство газопровода «Южный поток» в 19-24 млрд. евро.