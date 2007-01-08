Польша пока не чувствует угрозы

Замминистра экономики Петр НАИМСКИ заявляет, что энергетической угрозы из-за прекращения поставок российской нефти пока нет. Как передает РИА «Новости», по словам П.НАИМСКИ, пока в стране есть запасы нефти, которые "позволят поддержать производство (нефтепродуктов)". "Нет непосредственной угрозы для энергетической безопасности Польши, так как в стране есть запасы нефти на 80 дней", - сказал замминистра.

Он также сказал, что фактически Польша "получила ситуацию с закручиванием (нефтяного) крана", в Польшу перестала поступать российская нефть по нефтепроводу "Дружба", проходящему через территорию Белоруссии. "Насколько нам известно, это связано со спором между Российской Федерацией и Белоруссией по поводу экспортных пошлин с одной стороны и транспортных платежей с другой", - сказал П.НАИМСКИ.

Как сообщает телеканал "Вести", транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" прекращен по распоряжению государственного концерна "Белнефтехим". По данным польского оператора трубопроводов PERN Томаша ЗАКРЖЕВКИ, не известно о причинах ситуации.

Нефтепровод "Дружба" проходит по территории Белоруссии, которая вступила в спор с Россией о тарифах на прокачку российской нефти. Поставки нефти из России в Белоруссию были освобождены от экспортных сборов. Москва с 1 января 2007г. ввела пошлину в размере 180,7 долл./т нефти. 3 января с.г. стало известно, что Белоруссия также с 1 января 2007г. ввела пошлину в размере 45 долл./т на транспортировку российской нефти по территории республики. Таможенный комитет Белоруссии на прошлой неделе заявил о том, что на главу "Транснефти" Семена ВАЙНШТОКА составлен административный протокол за нарушение таможенных процедур при транспортировке нефти и неуплату таможенных пошлин. За прошлый год объемы транзита нефти через Белоруссию составили более 90 миллионов тонн.