Израиль и США завершили крупнейшие учения сил ПВО

Израильские военные объявили в понедельник об успешном завершении совместных с США учений сил противовоздушной и противоракетной обороны "Можжевеловая кобра-10" (Juniper Cobra-10).

Маневры, в которых участвовали по 1,4 тысячи военнослужащих с каждой стороны и "самые передовые" системы ПВО, находящиеся на вооружении союзников, проводились в пятый раз, носили плановый характер и, как подчеркивается в сообщении армейской пресс-службы, не были связаны с "какими-либо мировыми событиями".

Крупнейшие в истории учения сил ПВО США и Израиля проходили с 21 октября и состояли из трех фаз: полевой, командно-штабной с использованием компьютерной симуляции и учебных стрельб. "Все три фазы сейчас завершены", - сказано в пресс-релизе.

"Две недели наши войска жили и сражались вместе, выполняя сложные сценарные задачи. Мы опробовали новые технологии и новые процедуры. Мы получили ценный опыт и добились отличного результата", - цитирует пресс-служба Армии обороны Израиля командующего американским контингентом контр-адмирала Джона Ричардсона.

РИА "Новости"