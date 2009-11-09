В России «свиным гриппом» заболели уже более 4,5 тысячи человек

В России число заболевших гриппом А/H1N1 превысило 4,5 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Министерства здравоохранения и соцразвития России Татьяна ГОЛИКОВА сообщила журналистам.

«Цифры существенным образом не отличаются от того, что мы давали ранее - это более 4 тыс. 560 человек», - сказала Т.ГОЛИКОВА.

Она сообщила, что если будет необходимо, то в следующем году также будут выделены средства на производство вакцины против гриппа А/H1N1. «Если будет необходимо, если эпидемия будет развиваться таким образом, что потребуется более масштабная вакцинация, у нас зарезервированы соответствующие средства в бюджете 2010 года», - сказала Т.ГОЛИКОВА.

«Зарезервирована пока такая же сумма, которая использовалась и в 2009 году - 4 млрд. руб. (около 130 млн. долл.), она у нас есть в антикризисном фонде», - добавила она.

Глава Минздравсоцразвития напомнила, что до конца января в России будет произведено 43 млн. доз вакцины против А/H1N1, и пока планируется привить 22 млн. человек.

Т.ГОЛИКОВА также отметила, что вакцинация беременных женщин, детей и больных хроническими заболеваниями против гриппа А/H1N1 стартует примерно в начале следующего месяца. «Где-то к началу декабря мы начнем прививать детское население и группы риска - больных хроническими заболеваниями и беременных женщин», - сказала она.

Министр также пообещала в ближайшее время решить проблему с недостатком масок в аптеках. «Мы сейчас обратились к производителям, и сейчас предпринимается все возможное, чтобы те перебои, которые были по Москве и Московской области, были разрешены», - сказала она.

Отвечая на вопрос, будет ли она сама прививаться против свиного гриппа, Т.ГОЛИКОВА сказала: «Нет проблем, но я не знаю, к какой группе себя отнести. С одной стороны, я являюсь министром здравоохранения, и должна, по идее, попасть во вторую группу работников здравоохранения, а с другой стороны, мы государственные чиновники, которые должны прививаться в последнюю очередь. Поэтому мы пока обходимся профилактическими препаратами, которые рекомендованы Минздравом для лечения и профилактики А/H1N1».

Как сообщал УНИАН, сегодня в пяти регионах России - Московской области, Алтайском крае, Тюменской, Брянской и Воронежской областях – началась вакцинация против вируса гриппа A/H1N1.