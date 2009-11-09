В Газпроме подтвердили, что Украина расплатилась за октябрь

ОАО «Газпром» подтверждает, что Украина полностью расплатилась за потребленный в октябре газ.

Об этом УНИАН сказал официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ.

«Газпром» получил весь необходимый платеж за октябрь», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

При этом он не уточнил точную сумму. «Все, что потребили (в октябре) – все оплатили», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что «Нафтогаз Украины» рассчитался с «Газпромом» за газ, поставленный в Украину в октябре текущего года. При этом она отметила, что произвести проплату было достаточно сложно.

3 ноября, выступая в парламенте, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что "Нафтогаз" за потребленный в октябре газ должен перечислить российскому "Газпрому" 4 млрд. грн.

Согласно контракту от 19 января 2009 года, "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

До сих пор Украина своевременно и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.