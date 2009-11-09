В Сальвадоре ввели чрезвычайное положение

Правительство Сальвадора ввело режим ЧП на всей территории страны в связи с большим количеством жертв и разрушений, вызванных наводнениями и оползнями из-за урагана «Ида».

Об этом заявил Президент республики Маурисио ФУНЕС после окончания экстренного заседания Совета министров, сообщает РИА «Новости».

По его словам, от разгула стихии уже погибли 124 человека, а нанесенный Сальвадору ущерб "не поддается подсчету". Законодательная ассамблея намерена в ближайшие часы рассмотреть вопрос об объявлении в стране траура. После объявления чрезвычайного положения правительство вправе обратиться к международным организациям за гуманитарной помощью.

В пострадавших больше всего департаментах Сан-Висенте и Сан-Сальвадор созданы 25 общежитий, в которых разместились около семи тысяч человек, лишившихся крова. В эвакуации жителей из разрушенных стихией районов участвуют шесть вертолетов ВВС страны.

В настоящее время ураган второй категории "Ида" движется по Мексиканскому заливу в северо-западном направлении со скоростью 17 километров в час. Сила сопутствующего урагану ветра достигает 160 километров в час.

Ранее ураган обрушился на Никарагуа, более 40 человек лишились крова. Сильнее всего от урагана пострадали населенные пункты Каравала и Бара де Рио-Гранде. В них разрушены более 80% домов и зданий, опрокинуты телеграфные столбы, порваны линии электропередачи.