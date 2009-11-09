Президент Латвии попросил Бога, чтобы народ не проклинал власть

Президент Латвии Валдис Затлерс попросил Бога, чтобы народ не проклинал власть. Глава республики принял участие в молитвенном завтраке в Риге. Всего на мероприятии присутствовали 220 человек, в том числе известные политики, предприниматели, деятели культуры. Участники молитвенного завтрака отдельно помолились за самого Затлерса, министров и депутатов парламента, попросив Бога о мудрости для лидеров государства.

Эхо Москвы