Президент Латвии попросил Бога, чтобы народ не проклинал власть
08:47, 09 ноября 2009Мир
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На молитвенном завтраке было 220 человек
Президент Латвии Валдис Затлерс попросил Бога, чтобы народ не проклинал власть. Глава республики принял участие в молитвенном завтраке в Риге. Всего на мероприятии присутствовали 220 человек, в том числе известные политики, предприниматели, деятели культуры. Участники молитвенного завтрака отдельно помолились за самого Затлерса, министров и депутатов парламента, попросив Бога о мудрости для лидеров государства.
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