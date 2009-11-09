Все боевики и структуры Аль-Каиды покинули Афганистан

Начальник штаба обороны вооруженных сил Великобритании главный маршал авиации сэр Джон Стиррап заявил, что британский военные не смогут передать контроль по обеспечению безопасности в Афганистане афганским силам "еще в течение ближайших 4-5 лет", передает телеканал "Вести" со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Также он сообщил, что по имеющейся информации, все боевики и структуры "Аль-Каиды" покинули территорию Афганистана и сейчас находятся "в небольшом районе в Пакистане".