Все боевики и структуры Аль-Каиды покинули Афганистан
06:28, 09 ноября 2009Мир
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Данные британских военных
Начальник штаба обороны вооруженных сил Великобритании главный маршал авиации сэр Джон Стиррап заявил, что британский военные не смогут передать контроль по обеспечению безопасности в Афганистане афганским силам "еще в течение ближайших 4-5 лет", передает телеканал "Вести" со ссылкой на ИТАР-ТАСС.
Также он сообщил, что по имеющейся информации, все боевики и структуры "Аль-Каиды" покинули территорию Афганистана и сейчас находятся "в небольшом районе в Пакистане".
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