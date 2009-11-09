Путин не сомневается, что "Северный поток" будет построен

Премьер-министр РФ Владимир Путин не сомневается, что газопровод "Северный поток" (Nord Stream) будет построен, поскольку он экономически выгоден, а политическое давление противников проекта бессмысленно.

"Я думаю, что будет, я даже уверен в этом", - сказал глава российского правительства в интервью корреспонденту НТВ Владимиру Кондратьеву для документального фильма "Стена", отвечая на вопрос, будет ли газопровод сооружен в срок.

При этом Путин отметил, что не стал бы слишком преувеличивать значение этого проекта для сотрудничества России и Германии. "Конечно, это важно, но с точки зрения перспектив межгосударственных отношений это маленький элемент", - заявил премьер.

Он напомнил, что в 1960-е годы СССР начал строить газовую систему именно в расчете на потребителей в ФРГ.

"И тогда некоторые страны оказывали очень мощное давление на ФРГ с тем, чтобы она отказалась от этих планов. Но даже в условиях "холодной войны" и начала строительства Берлинской стены немецкое правительство осознало свои национальные интересы, не поддалось давлению и довело этот проект до конца. Неужели сегодня мы будем поддаваться какому-то давлению, имея в виду явную заинтересованность германской и российской экономики в этом сотрудничестве?" - цитирует его РИА "Новости".

Путин отметил, что в принципах построения сегодняшней экономики на первое место выходит конкурентоспособность: "Если энергетическое сотрудничество, "Северный поток" обеспечивает конкурентоспособность экономики Германии и России, если мы будем давать относительно дешевый по рынку газ, - потому что трубный газ всегда дешевле чем сжиженный, - то это создаст устойчивую ситуацию конкурентоспособности экономики Германии. Кто же откажется от этого? Никто никогда не откажется", - сказал он.