В афганской коррупции виноваты западные страны - Карзай

Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что в новом правительстве не будет ни одного коррупционера, передает Associated Press. Это заявление он сделал в интервью американскому телевидению. По словам афганского лидера, "люди, замешанные в коррупции, не будут состоять в новом афганском правительстве".

Вместе с тем Х.Карзай возложил вину за разгул коррупции в стране на западные страны - доноры. По его мнению, они предоставляли деньги, не требуя строгой отчетности и не контролируя процесс и цели на которые они расходовались. "Ответственность за коррупцию в Афганистане лежит на международном сообществе", - сказал он. Также афганский лидер выразил уверенность в том, что совместными усилиями США и Афганистан смогут победить коррупцию.

Тема коррупции в Афганистане стала одной из наиболее обсуждаемых в мире после президентских выборов, прошедших летом этого года. Некоторые западные страны, в частности Великобритания и США, начали ставить продолжение своей помощи этой стране в зависимости от успехов афганского правительства в борьбе с коррупцией.

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