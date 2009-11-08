Больных гриппом A/H1N1 в Молдове за день стало в 1,5 раза больше

В Молдавии общее число заболевших гриппом A/H1N1 за минувший день увеличилось в 1,5 раза - с 174 до 269 человек, сообщили РосБизнесКонсалтингу в Министерстве здравоохранения страны.

Все больные гриппом A/H1N1, получают необходимое лечение в медицинских учреждениях страны. Лица, контактировавшие с ними, находятся под наблюдением врачей.

Как сообщалось ранее, правительство для предотвращения распространения гриппа A/H1N1 продлило каникулы для школьников и студентов на неделю - с 8 по 15 ноября 2009 г. Кабинет министров рекомендовал также родителям не отводить детей в детские сады, а гражданам избегать поездки в страны с повышенным риском заболевания гриппом A/H1N1.