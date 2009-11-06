Человек, открывший стрельбу в офисном центре, спрятался дома у мамы

Подозреваемый в нападении на сотрудников офисного центра Gateway в Орландо, штат Флорида, задержан, сообщили в прямом эфире телеканала WESH Orlando.

Имя задержанного - Джейсон Родригез, его нашли в доме его матери. В результате стрельбы в офисном центре как минимум один человек погиб, пятеро получили ранения, их доставили в больницы. Сообщается, что у 40-летнего Родригеса не было сообщников.

Причины действий преступника пока точно не ясны. По некоторым данным, Родригес ранее работал в строительной и инженерной фирме, офис которой расположен в офисном здании в Орландо, однако около двух лет назад был уволен.

Из здания, в котором произошла стрельба, вывели всех людей; ранее многие из них забаррикадировались в помещениях, чтобы не быть ранеными.

Полиции удалось задержать стрелявшего спустя три часа после ЧП в офисном центре; полиция объявила в розыск принадлежащий ему "Ниссан"; кроме того, были объявлены приметы Родригеса.

Лента.ру