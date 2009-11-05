Пираты захватили судно с семью украинцами
20:16, 05 ноября 2009Мир
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Сообщение морских сил Евросоюза
Сомалийские пираты сегодня возле Африканского побережья захватили грузовое судно MV Delvina, на борту которого 7 украинцев.
Об этом идет речь в сообщении морских сил Евросоюза в рамках миссии Аталанта, текстом которого располагает УНИАН.
В целом, в составе экипажа корабля, который перевозил 53,6 тыс. тонн зерна, 21 человек. 14 членов экипажа является гражданами Филиппин.
Греческое судно следовало под флагом Маршалловых островов.
Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день в плену у сомалийских пиратов находятся 24 украинца – члены экипажа судна “Ариана”.
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