Пираты захватили судно с семью украинцами

Сомалийские пираты сегодня возле Африканского побережья захватили грузовое судно MV Delvina, на борту которого 7 украинцев.

Об этом идет речь в сообщении морских сил Евросоюза в рамках миссии Аталанта, текстом которого располагает УНИАН.

В целом, в составе экипажа корабля, который перевозил 53,6 тыс. тонн зерна, 21 человек. 14 членов экипажа является гражданами Филиппин.

Греческое судно следовало под флагом Маршалловых островов.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день в плену у сомалийских пиратов находятся 24 украинца – члены экипажа судна “Ариана”.