ЕС не вдохновил совет Путина «подкинуть миллиардик» Украине

В обязанности Евросоюза не входит выдавать кредиты Украине, чтобы она могла расплатиться за поставки газа из России. Такое заявление сделала 4 ноября министр промышленности и энергетики председательствующей в ЕС Швеции Мауд УЛОФССОН (Maud Olofsson), сообщает Reuters.

2 ноября премьер-министр России Владимир ПУТИН призвал ЕС помочь Украине расплатиться за получаемое российское топливо. "Пусть Европа окажет финансовую помощь в виде кредитов. Мы уже оплатили 2,5 миллиарда долларов, пусть они хотя бы миллиардик подкинут", - заявил премьер.

По словам М.УЛОФССОН, в обязанности ЕС входит обеспечение бесперебойности поставок энергоносителей в страны Европы. Она добавила, что вопрос поставок также является предметом переговоров России и Украины.

Как напоминает Лента.ру, 1 ноября российский премьер в телефонном разговоре с премьер-министром Швеции Фредриком РЕЙНФЕЛЬДТОМ предупредил, что с транзитом газа через территорию Украины могут возникнуть сложности. В разговоре В.ПУТИН акцентировал внимание "на поступающие, в том числе по официальным каналам из Киева, сигналы о возможных проблемах с оплатой поставок российского газа".

НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что растущая задолженность внутренних потребителей и сложная финансовая ситуация в Украине усложняют аккумулирование средств для своевременных и полных расчетов за импортированный в октябре природный газ.

Как сообщалось, по данным премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, НАК «Нафтогаз Украины» должен перечислить российскому «Газпрому» за потребленный в октябре природный газ 4 млрд. грн.

Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Украина до сегодняшнего дня своевременно и в полном объеме рассчитывается с «Газпромом» за поставленный газ.