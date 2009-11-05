Грузинский министр отказался от гражданства России

Министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе отказался от гражданства России. Накануне он направил соответствующее заявление на имя президента России Дмитрия Медведева и приложил к нему свой паспорт. Об этом сообщил журналистам Г.Вашадзе до начала заседания правительства Грузии. "Несмотря на то, что Дума не намерена меня лишать гражданства, я больше не гражданин России", - сказал министр.

Накануне вопрос о лишении Г.Вашадзе гражданства РФ был поднят в Москве на заседании Госдумы представителем фракции "Справедливая Россия", который предложил поручить профильным комитетам нижней палаты парламента запросить в МИД РФ информацию о российском гражданстве Г.Вашадзе для дальнейшего рассмотрения вопроса о лишении его гражданства РФ.

Тогда в МИД Грузии заявили, что "Г.Вашадзе не расстроил этот факт, он не обиделся. Для него стало приятным, что его внесли в тот список, в котором значатся Мстислав Ростропович, Александр Солженицын и Юрий Любимов", - сказала руководитель департамента прессы и информации грузинского внешнеполитического ведомства Ия Махарашвили.

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