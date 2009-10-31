Германия отмечает 20-летие падения Берлинской стены

Приедут Горбачев, Коль и Буш-старший

В столице Германии начинаются торжества по случаю 20-летия падения Берлинской стены. На празднования в Берлин сегодня приедут бывший Президент СССР Михаил ГОРБАЧЕВ, экс-Президент США Джордж БУШ-страший и бывший канцлер Германии Гельмут КОЛЬ, сыгравшие ключевую роль в процессе объединения Германии, сообщает радио «Свобода». Берлинская стена – самый известный символ холодной войны – была разрушена 9 ноября 1989 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter