Германия отмечает 20-летие падения Берлинской стены
10:56, 31 октября 2009Мир
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Приедут Горбачев, Коль и Буш-старший
В столице Германии начинаются торжества по случаю 20-летия падения Берлинской стены.
На празднования в Берлин сегодня приедут бывший Президент СССР Михаил ГОРБАЧЕВ, экс-Президент США Джордж БУШ-страший и бывший канцлер Германии Гельмут КОЛЬ, сыгравшие ключевую роль в процессе объединения Германии, сообщает радио «Свобода».
Берлинская стена – самый известный символ холодной войны – была разрушена 9 ноября 1989 года.
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