В Германии от гриппа A/H1N1 умер директор больницы

В Германии зафиксированы новые случаи смерти от гриппа A (H1N1), передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press. Боннская университетская больница объявила о смерти своего директора Михайлы Лентца. По словам представителей учреждения, у него не было других проблем со здоровьем, кроме заболевания так называемым "свиным гриппом".

В другом районе Германии власти сообщили о гибели 5-летнего ребенка. Всего в этой европейской стране зафиксировано пять случаев смерти от гриппа A (H1N1).

Всемирная организация здравоохранения по-прежнему считает самым надежным средством профилактики от заражения вирусом гриппа A (H1N1) ношение специальных масок и регулярное мытье рук.