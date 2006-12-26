Россия активизирует поддержку русского языка и культуры за рубежом

Одним из основных направлений работы российской Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом в 2007 году станет содействие процессам консолидации организаций соотечественников, существенное улучшение информационной работы, активизация работы субъектов Российской Федерации, сохранение русскоязычного пространства за рубежом, поддержка русского языка и культуры.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ по итогам заседания 25 декабря Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. Заседание прошло под председательством министра иностранных дел Российской Федерации Сергея ЛАВРОВА.

На заседании были также детально рассмотрены вопросы положения соотечественников в дальнем зарубежье и итоги первого этапа реализации Государственной программы по содействию добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Следующее заседание Комиссии запланировано на март 2007 года.