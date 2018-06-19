Российские СМИ: Сотни тысяч людей в РФ никогда не видели мяса и страдают от голода

Если потребление спирта превышает 8 л на человека в год – наступает угасание этноса. Россия пьет втрое больше... Стоит ли верить сообщениям российских СМИ об Украине?..

Когда попадаешь в Россию, тамошние друзья и знакомые, которые давно у нас в Украине не бывали, набрасываются со странными вопросами: «Как вы там без газа, без продуктов, голодные, без электричества, без зарплат и пенсий, в долгах как в шелках, всюду забастовки, все безработные?» Начинаешь объяснять, что действительно тяжело, кризис, но не хуже, чем у них, – обижаются. «Наверное, стыдно сознаваться, хохлячий сын, вот и врешь. А РТР и ОРТ – всегда правы!»

Братья-москали! Делите ОРТ на восемь, а лучше на сто. Знаете, надергать всякого и подать определенным образом можно легко и просто. Даже когда дергаешь из хорошо контролируемого российского информационного пространства.

Ниже представлю набор цитат – без всяких исправлений и дополнений, просто с сокращениями – из российских СМИ. Вот и посмотрите, что у вас делается, если судить по вашим же источникам.

В нижеприведенных цитатах из неподконтрольных власти Интернет-ресурсов речь идет о России. А теперь представляете, когда российские полуофициальные СМИ (телевидение и газеты) берутся писать о положении в Украине...

Rin.ru: В РФ люди совершают самоубийства чаще, чем гибнут в авариях

Свыше 70 процентов населения России живет в состоянии затяжного психо-эмоционального и социального стресса, вызывающего рост депрессий, реактивных психозов, тяжелых неврозов, психосоматических расстройств и целого ряда внутренних заболеваний.

К 2025 году наша страна потеряет 11 миллионов человек, - говорится в новом докладе ООН. Причиной демографической катастрофы эксперты называют низкий уровень жизни и неумеренное потребление алкоголя.

Зарубежные специалисты ввели в демографии новый термин - "русский крест". Он образуется на графике пересечением линии рождаемости, идущей вниз, и линией смертности, идущей вверх. Появился еще один термин - "сверхсмертность". Иностранцы назвали феномен российский сверхсмертности "наиболее удивительным событием в мировом здравоохранении". удивительным событием в мировом здравоохранении"...

Всего лишь за 7 вроде бы сравнительно благополучных лет, с 2002-го по 2009-й, - нас стало меньше на 3,3 миллиона.

Демографическая ситуация становится катастрофической потому, что при невысокой рождаемости резко повысилась смертность. Здесь можно привести вполне объективные причины. Производство разваливается в прямом смысле. Как следствие - техногенные аварии, травмы, гибель рабочих, преждевременный износ здоровья из-за плохих условий труда. Ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях гибнет до 35 тысяч россиян. Смертность от так называемых бытовых убийств, самоубийств, травм в 5 раз выше, чем в Европе. Бесплатное медицинское обслуживание ниже всякой критики. Казалось бы, забытый туберкулез стал обыденной болезнью. В США с населением 303 миллиона в 2007 году умерло от туберкулеза 650 человек, а у нас, при населении 142 миллиона - 24 тысячи.

И, конечно же, водка. От сердечно-сосудистых заболеваний россияне умирают в 4 раза чаще, чем граждане Европейского союза...

Многие болезни провоцируются и усугубляются психическим состоянием. Условно говоря, разрыв сердца - результат драм, обид, перенесенных в жизни. И неумеренное употребление алкоголя тоже должно чем-то объясняться.

Иностранные специалисты осторожно предполагают, что российская сверхсмертность связана с психологическими проблемами. Дескать, по самым разным опросам россияне устойчиво входят в список самых несчастных...

Отечественные социологи терминами "счастливые" или "несчастные" не оперируют. А говорят развернуто: "Свыше 70 процентов населения России живет в состоянии затяжного психо-эмоционального и социального стресса, вызывающего рост депрессий, реактивных психозов, тяжелых неврозов, психосоматических расстройств и целого ряда внутренних заболеваний... "

Еще наши социологи употребляют термин "фрустрация". В фундаментальном докладе Института комплексных социальных исследований говорится, что две трети бедных живут с постоянным ощущением несправедливости всего, что вокруг происходит, с ощущением полной своей беспомощности. Они не чувствуют поддержку родных и товарищей, уверены, что никто не придет им на помощь, если что случится. Все это вместе ученые и называют иностранным словом "фрустрация" - то есть чувство подавленности, безысходности, моральной, психологической, социальной депрессии. Которая часто доводит до самоубийств. По числу суицидов мы в течение многих лет твердо занимаем второе место в мире после Литвы. Людей, накладывающих на себя руки, в России больше, чем жертв автокатастроф - 41329 в позапрошлом году.

Труд: Сотни тысяч людей в России никогда не видели мяса и страдают от голода

Как стало известно «Труду», этой осенью Минобороны не сможет призвать в армию около 50 тысяч призывников «из-за хронического дефицита в весе из-за недоедания». Ещё 20 тысяч новобранцев-доходяг ради плана все же отправят в части, где их будут усиленно откармливать.

Бывший начальник Центральной военно-врачебной комиссии (ЦВВК) Минобороны полковник Виктор Красников признался «Труду», что весной этого года из-за дефицита массы тела отсрочку от службы получили более 45 тысяч призывников.

Например, некоторые ребята при росте 187 см имели вес 55 кг, хотя должны были весить как минимум 64 кг. Ещё 20 тысяч доходяг все-таки были призваны в войска, но их тут же на три месяца отправили на откорм, где им давали дополнительное питание. «Многие ребята только в части впервые в жизни ели вдосталь, а некоторые из них раньше даже не видели мяса», - рассказал «Труду» замкомандира одной из частей Московского военного округа Валерий Кумекин.

Военные медики считают, что во время осеннего призыва этого года количество призывников с дефицитом веса составит около 50 тысяч человек.

«Реально недоедающих и голодных призывников будет ещё больше, но ради плана Минобороны отправит в войска всех больных и с дефицитом веса», - заявила «Труду» ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.

По данным Минобороны РФ, в последние годы проблемы со здоровьем из-за хронического недоедания отмечаются у 170 тысяч потенциальных новобранцев. Оптимальные параметры военные врачи вычисляют по специальным формулам, которые учитывают рост и вес призывника. На основе этих показателей ребят признают временно непригодными либо подлежащими призыву, но с дополнительным питанием.

Первый опыт в России по «искусственному вскармливанию» призывников был опробован в Муромском военкомате Владимирской области ещё в середине 1990-х годов. Вот что об этом рассказал «Труду» бывший муромский военком Александр Щавлев:

- С некоторых пор среди призывников пошли одни хиляки, и их родители умоляли взять их в армию, объясняя это тем, что дома их просто нечем кормить, - рассказал офицер. - Я договорился с районной больницей, и там исхудавшим ребятам выделили несколько палат, где они получали усиленное питание. Сейчас военкоматы уже никого не докармливают, потому что эта проблема теперь возложена на командиров в войсках.

На усиленное питание доходяг только в 2008 году Минобороны потратило 75 млн. рублей. В этом году, по прогнозам военных, расходы на эти цели превысят уже 80 млн. рублей.

КПРФ.ру: В России постоянно употребляют спиртное 80% женщин и 90 % мужчин

Сегодня в стране среднедушевое потребление алкоголя, по разным оценкам, составляет от 20-ти до 25-ти литров чистого спирта! По данным Всемирной организации здравоохранения, если потребление чистого спирта превышает 8 литров на человека в год – наступает угасание этноса и это приводит к необратимым последствиям в генофонде. Получается, что наш народ уже много лет пьет в три раза больше предельно допустимых норм. Но широкой общественности эти цифры неизвестны, также как замалчивается и не доносится до людей информация о непоправимом вреде алкоголя. Напротив, последние десятилетия идет масштабная активная пропаганда пития, идет приобщение к спиртному молодежи посредством популяризации пива, малоалкогольных напитков, которые позиционируют как необходимые в социуме напитки. Хотя алкоголь, даже в самых малых дозах наносит непоправимый вред здоровью…

А посмотрите, как мы пьем: сегодня молодежь в возрасте 11-24 лет - 80 % в городах и 90% на селе знакомы с алкоголем, регулярно употребляют пиво с 12 лет, вино с 15, водку с 16 лет. Среди детей 12-16 лет – 5%, а среди молодых людей 17-25 лет уже вдвое больше - 10% алкоголиков. В целом по России на учете с этой проблемой состоят 2.6 миллионов человек. И это только то, что нам сообщает официальная статистика, реально все гораздо страшнее. Сегодня в России постоянно употребляют спиртное 80% женщин и 90 % мужчин. По расчетам, которые не так трудно произвести, у нас в стране уже 25-30 миллионов зависимых от алкоголя людей, наших граждан. Ситуация катастрофическая! Это настоящая война, направленная на уничтожение россиян, и на этой тихой войне гибнут сотни тысяч, миллионы людей, коренных жителей... Ежегодно от болезней, связанных с потреблением алкогольных напитков, от несчастных случаев, алкогольных отравлений мы теряем около миллиона человек.

Ведомости: Российская наука потерпела крах

“Группа российских ученых, работающих за пределами страны, обратилась к руководству России с открытым письмом (отрывок).

Мы считаем своим долгом обратить ваше внимание на катастрофическое состояние фундаментальной науки в России. Регресс продолжается, масштабы и острота опасности этого процесса недооцениваются. Уровень финансирования российской науки резко контрастирует с соответствующими показателями развитых стран. Громадной проблемой для России был и остается массовый отток ученых за рубеж.

В течение десятилетий в СССР была создана мощная научно-техническая база и устойчивые механизмы ее воспроизводства, включая воспроизводство кадров. Именно эта база, своеобразная научная ткань нашего общества, гарантировала научно-технический прогресс и, в конечном счете, независимость России. Продолжающийся распад этой ткани приведет в ближайшее время к полному разрыву связи между поколениями научных работников, исчезновению науки мирового уровня в России и утрате знаний в катастрофических масштабах...”

Читал российский Интернет Николай Писарчук