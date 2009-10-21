В Индии столкнулись два поезда: есть жертвы

В Индии столкнулись два поезда.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Министерства железных дорог Индии Анила САКСЕНУ, спасатели извлекли девять тел погибших.

Число жертв может возрасти, так как спасателям пока не удалось добраться до всех пострадавших, блокированных в искореженных вагонах.

Следовавший в Дели скорый поезд "Гоа-экспресс" врезался в стоявший "Мевар-экспресс" в районе города Матхура в 130 километрах южнее Дели.

Удар пришелся в хвостовой общий вагон "Мевар-экспресса", в котором путешествуют пассажиры без плацкарты. Спасатели извлекли из этого вагона тела семерых погибших. Еще два человека погибли в вагоне-ресторане "Гоа-экспресса", который сильно пострадал, хотя и находился в середине состава.

Число раненых на данный момент оценивается в 20 человек. Пострадавших направляют в больницы Матхуры и расположенной неподалеку Агры.