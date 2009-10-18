Пакистанские военные ликвидировали 60 боевиков

Военные Пакистана заявили о ликвидации 60 боевиков с начала крупномасштабной наземной операции против движения "Талибан" в области Южный Вазиристан, сообщает Associated Press со ссылкой на военное командование страны.

Пакистанская армия потеряла убитыми шесть человек, 12 ранены.

По данным агентства, в операции участвуют 28 тысяч военнослужащих. Им противостоят примерно 10 тысяч талибов. Накануне для участия в операции прибыли 500 спецназовцев.

Перед наземными наступательными действиям несколько недель военные наносили артиллерийские и авиационные удары по позициям боевиков.

В последнее время боевики активизировали деятельность в Южном Вазиристане, который входит в состав Северо-западной пограничной провинции Пакистана, совершив ряд нападений на полицию и мирное население. Более 80 тысяч жителей уже покинули район в преддверии армейской операции.

Области Северный и Южный Вазиристан на северо-западе Пакистана входят в так называемую Зону племен, протянувшуюся вдоль границы с Афганистаном. Считается, что там нашли убежище многие боевики-исламисты, действовавшие ранее в рядах группировок "Аль-Каида" и "Талибан".

Зона племен (официально - Территория племен федерального управления) - особая территория, где не действуют пакистанские законы и на которую не распространяются полномочия полиции. Здесь существует особая форма управления, заложенная еще британскими колониальными властями, согласно которой пуштуны племенного пояса на границе с Афганистаном живут в соответствии со своими традиционными законами и представлениями.

РИА "Новости"