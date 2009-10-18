Вооруженные силы Ирана угрожают отомстить за теракт США

Вооруженные силы Ирана грозят местью за теракт на юге Ирана, унесший жизни 31 человека, в том числе высокопоставленного военачальника, и обвиняют США и Великобританию в причастности к нему, сообщил Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Террорист-смертник в воскресенье привел в действие взрывное устройство у ворот конференц-зала в городе Сарбаз провинции Систан и Белуджистан вблизи автомобиля, в котором сидел заместитель главы сухопутных сил Корпус стражей исламской революции (КСИР). Среди погибших также несколько офицеров КСИР, прохожих и старейшин племен.

Генштаб вооруженных сил обвинил в организации взрыва "террористов", которым помогали "великий Сатана Америка и его союзник Британия".

"Недалеко то время, когда мы отомстим, и белуджи отчистят этот регион от террористов и преступников", - цитирует полуофициальное агентство Ирана FARS заявление вооруженных сил страны.

Спикер иранского парламента Али Лариджани ранее заявил о причастности США ко взрыву, однако Белый дом категорически отверг все обвинения в свою сторону.

Кроме того, государственное телевидение Ирана также распространило заявление некоего информированного источника, в котором говорилось, что за терактом на юге Ирана напрямую стоит Великобритания, напоминает РИА "Новости".

Между тем министерство иностранных дел Ирана вызвало в воскресенье высокопоставленного представителя посольства Пакистана.

"Министерство заявляет, что есть свидетельства того, что виновные в этом нападении пришли в Иран из Пакистана. Пакистанский представитель уверил Тегеран, что его страна сделает все возможные меры, чтобы обеспечить безопасность границы с Ираном", - передает телеканал Press TV.

Местные СМИ передали после взрыва в воскресенье, что группировка суннитских повстанцев Jundollah взяла на себя ответственность за теракт. Ранее иранские власти уже обвиняли Пакистан в том, что на его территории нашли убежище члены этой группировки.