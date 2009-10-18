Иран обвиняет в теракте Великобританию и США

За терактом на юге Ирана, где погиб 31 человек, включая высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР), напрямую стоит Великобритания, цитирует в воскресенье государственное телевидение Ирана "информированный источник", сообщает Reuters.

Ранее агентство передало мнение представителя КСИР, который заявил, что к теракту причастны "иностранные элементы", связанные с США. Спикер иранского парламента Али Лариджани также считает, что США причастны к теракту на юге Ирана, сообщает агентство Франс Пресс.

Теракт произошел у ворот конференц-зала в городе Сарбаз в провинции Систан и Белуджистан. Жертвами взрыва стали старейшины племен и прохожие. По данным Associated Press, сработало взрывное устройство, которое привел в действие террорист-смертник близ автомобиля, где сидел заместитель главы сухопутных сил КСИР.

КСИР - элитное подразделение, созданное в 1979 году из военизированных отрядов исламских революционных комитетов, сторонников лидера иранских шиитов аятоллы Хомейни. Корпус принимал активное участие в ирано-иракской войне. КСИР является действующим боевым соединением, подразделения которого постоянно проводят военные учения, напоминает РИА "Новости".