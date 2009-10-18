Десятки людей погибли и пострадали при теракте на юге Ирана

Десятки человек погибли и пострадали в воскресенье на юге Ирана во время нападения неизвестных на высокопоставленного командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Reuters.

Военачальник убит, он был заместителем главы сухопутных сил КСИР.

Число погибших не уточняется. По предварительной информации, погибли и получили ранения 60 человек.