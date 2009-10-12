В Госдуме РФ пугают, что Россия выставит Украине штрафы 1 января

Россия в конце года может поставить перед Украиной вопрос об оплате штрафов за недобор газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Москве сказал вице-спикер Государственной думы, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ.

«До сих пор «Газпром» плату с Украины берет за фактически выбранный объем газа, не штрафуя ее за невыбранный объем. Я думаю, что это должно стать предметом разбирательства. Обычно этот принцип «бери или плати» по итогам за год идет. Поэтому, может, 1 января станет вопрос, что за невыбранные объемы нужно платить», - сказал В.ЯЗЕВ.

Он напомнил, что Украина не выбирает законтрактованные объемы газа, как и ряд европейских стран.

В.ЯЗЕВ добавил, что крупнейшие потребители Европы ведут переговоры с «Газпромом» по этому вопросу.