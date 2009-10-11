Обама пообещал геям бороться за их права

Президент США Барак Обама пообещал американским гомосексуалистам сделать все для отмены закона, известного под прозвищем "Не спрашивай, не говори", который в свое время позволил людям нетрадиционной сексуальной ориентации служить в американской армии, однако не разрешающий им открыто говорить о своих предпочтениях. "Это мое обязательство перед вами", - сказал глава государства, выступая в субботу с речью на 13-ом ежегодном ужине организации The Human Rights Campaign ("Кампания за права человека") - самой большой в стране организации по защите прав лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов.

Инициатором принятого в 1993 году закона "Don`t ask, don`t tell" был 42-й президент США Билл Клинтон. Суть закона заключается в том, что гомосексуалистам и лесбиянкам запрещено служить в армии США, однако военное командование не вправе задавать вопросы о сексуальной ориентации рекрутов. Поэтому гомосексуалисты, желающие вступить в ряды вооруженных сил, могут это сделать, умолчав о своих половых предпочтениях. Обама признал, что нынешний экономический кризис и реформа здравоохранения несколько отвлекли внимание государства от проблем сексуальных меньшинств, однако пообещал, что это временное явление. "Согласно моим ожиданиям, когда вы оглянетесь назад на эти годы, вы увидите время, когда дискриминации геев и лесбиянок был положен конец, как в офисах, так и на полях сражений", - пообещал Обама. Он напомнил о своем решении сделать так, чтобы социальный пакет, существующий для семей госчиновников, частично распространялся и на гей-партнеров. Также президент выразил надежду на то, что сможет в скором времени подписать закон, включающий проявления вражды в отношении людей нетрадиционной сексуальной ориентации в число преступлений на почве нетерпимости.

Речь Обамы вызвала бурный восторг у гостей The Human Rights Campaign, многие из которых в воскресенье пройдут маршем в защиту прав сексуальных меньшинств по улицам Вашингтона. Одним из требований демонстрантов станет отмена закона "Не спрашивай, не говори".

РИА Новости