Федеральный банк ФРГ получил контроль над финансовыми институтами

В ходе переговоров по созданию коалиционного правительства немецкие консерваторы из ХДС/ХСС и либералы из СвДП решили передать контроль над деятельностью финансовых институтов страны Федеральному банку ФРГ, сообщает Deutsche Welle.

Ранее этим занималось Федеральное управление финансового надзора (BaFin). Отмечается, что окончательно детали передачи контроля от BaFin к Федеральному банку будут проработаны в ходе дальнейших переговоров. В частности, пока остается неизвестным, будет ли входить в полномочия Федерального банка и контроль над страховыми компаниями, который в настоящее время осуществляет BaFin, или нет.

Переговоры по созданию коалиционного правительства между консерваторами и либералами были начаты 5 октября. Одной из главных тем является реформа налогообложения. Стороны согласны в необходимости снижения налогов, однако расходятся во взглядах на его реализации. Либералы выступают за радикальное упрощение системы налогообложения и введения трехступенчатого налога: 10 процентов с доходов до 20 тысяч евро, 25 - с доходов до 50 тысяч и 35 процентов, начиная с 50 тысяч. Консерваторы считают это предложение слишком радикальным.

Лента.ру