ООН продлила мандат НАТО в Афганистане

Совет Безопасности ООН продлил на год - до 13 октября 2010 года - мандат Международных сил содействия безопасности для Афганистана (МССБ), приняв единогласно соответствующую резолюцию на открытом заседании, сообщает РИА Новости.

Контингент МССБ, действующий под эгидой НАТО, дислоцирован на территории Афганистана по мандату СБ ООН. Отдельно военнослужащие сил коалиции во главе с США проводят операцию "Несокрушимая свобода" по уничтожению террористов из "Аль-Каиды" и движения "Талибан".

В резолюции содержится, в частности, призыв к усилению контингента МССБ. Совбез "признает необходимость дальнейшего усиления МССБ с целью содействия эффективного выполнения им всех его задач и в этой связи обращается к государствам с просьбой предоставлять для этого персонал, оборудование и другие ресурсы", говорится в документе.

Параллельно администрация США, заявившая о намерении усилить национальный контингент в Афганистане в рамках контртеррористической операции, проводит внутренние консультации по выработке наиболее эффективной военной стратегии.

Автором проекта резолюции выступила Япония.