Кто получит Нобелевскую премию мира?

Норвежский Нобелевский комитет в Осло в пятницу в 11.00 назовет обладателя Нобелевской премии мира, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Нобелевского фонда.

На одну из самых авторитетных международных наград в этом году претендовали 205 кандидатов, 33 из которых являются общественными и международными организациями. Комитет ежегодно в феврале публикует эти данные, не сообщая имен кандидатов, которые, согласно правилам Нобелевского фонда, могут быть обнародованными лишь спустя 50 лет.

Директор норвежского института исследований проблем мира PRIO Кристиан Берг Харпвикен, публикуя на сайте института традиционный прогноз, отмечает, что велики шансы на премию мира в этом году у колумбийского сенатора Пьедады Кордоба (Piedad Cordoba), сыгравшей большую роль в посредничестве между правительством и представителями Революционных вооруженных сил Колумбии (ФАРК) и выступающей за примирение конфликтующих сторон.

На втором месте в списке норвежского политолога иорданский принц Гази бин Мухаммад (Ghazi bin Muhammad) - профессор философии ислама, много сделавший для развития диалога между религиями. На третьем - Сима Самар (Sima Samar) - афганский доктор и правозащитница.

Несколько иначе, к примеру, выглядит список букмекерской компании Unibet. Фаворитом ее игроков стал политический деятель из Зимбабве - Морган Цвангираи, за ним следует китайский диссидент Ху Цзя и российская правозащитница Лидия Юсупова. Не обойдена вниманием любителей заключения пари и колумбийский политик Ингрид Бетанкур, проведшая более шести лет в плену ФАРК, организация Greenpeace, а также такие известные политики как Бил Клинтон, Барак Обама, Гельмут Коль, Николя Саркози и Тони Блэр.