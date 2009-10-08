Министры иностранных дел СНГ следующий раз встретятся в Москве

Следующее заседание Совета министров иностранных дел СНГ состоится в Москве в марте 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и печати МИД России по результатам состоявшегося сегодня в Кишиневе заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

Сегодня министры обсудили ряд вопросов, касающихся празднования в будущем году 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

В повестку дня состоявшегося заседания было включено около 20 вопросов. В частности, были рассмотрены проекты документов, призванных дать дополнительный импульс развитию коллективного взаимодействия в гуманитарной области, в сфере обеспечения безопасности и миграционной политики, говорится в сообщении.

Приняты также решения по ряду аспектов организационного характера, в том числе связанных с проведением предстоящих заседаний Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ.