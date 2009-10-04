Спасатели нашли тела двух строителей, погибших в Праге

Чешские спасатели нашли тела двух строителей, погибших под завалами обрушившегося в пятницу дома в историческом центре Праги, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Чешское информагентство ЧТК.

"Обнаружены тела двух погибших, врач констатировал смерть строителей", - сказал журналистам пресс-секретарь пражской Службы спасения Вит Перница.

Погибшие находились на расстоянии одного метра друг от друга. Тела строителей были найдены в месте, на которое указали специально обученные собаки-спасатели.

В историческом центре столицы Чехии - в районе Прага-1 на улице Соукеницкой, 25 в пятницу днем частично обрушились четыре верхних этажа внутри здания. В пятницу спасатели нашли две каски, принадлежавших, по всей видимости, строителям, которые оказались под обломками здания. Предполагается, что под обрушение попали двое граждан Болгарии и двое Украины.