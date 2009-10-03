Поляки за отставку политиков, виновных в коррупционном скандале

Большинство поляков выступают за отставку главы парламентской фракции правящей в Польше «Гражданской платформы» (РО) Збигнева ХЛЕБОВСКОГО и министра спорта Мирослава ДЖЕВЕЦКОГО, которых Центральное антикоррупционное бюро (CBA) подозревает в коррупции.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным SMG/KRC, отставки З.ХЛЕБОВСКОГО требуют 55% опрошенных поляков, а М.ДЖЕВЕЦКОГО - 47%, а, соответственно, 22% и 24% респондентов считают, что политики должны остаться на своих должностях. Остальные опрошенные не имеют собственной позиции по этому вопросу.

35% поляков считают, что CBA, которое возглавляет представитель крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» (PIS), при расследовании этого дела придерживалось принципа аполитичности, 32% думают, что Антикоррупционное бюро этого не сделало.

Большинство поляков также поддерживают создание специальной следственной комиссии, о необходимости которой заявили Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ и оппозиционные партии PIS и «Союз левых демократов» (SLD).

Создания такой комиссии хотят 53% поляков против 38%, по мнению которых это не нужно.

Телефонный опрос 807 взрослых поляков был проведен на репрезентативной общепольской выборке на заказ TVN24.

Как сообщал УНИАН, 1 октября Правление РО отстранило от должности З.ХЛЕБОВСКОГО до расследования дела, однако на своей должности остался М.ДЖЕВЕЦКИЙ, который находится в отпуске за пределами Польши.

По мнению экспертов польско-украинского фонда PAUCI, в случае подтверждения обнародованных обвинений в коррупции, это станет самым большим скандалом для «Гражданской платформы» с момента создания партии в 2001 году.

Справка УНИАН. 1 октября польское издание Rczeczpospolita на основании данных CBA опубликовало материал о лоббировании З.ХЛЕБОВСКИМ и М.ДЖЕВЕЦКИМ интересов представителей игорного бизнеса.

Политики обещали предпринимателям вычеркнуть из законопроекта статью, которой вводилась дополнительная плата для игорного бизнеса, что должно было бы сэкономить им ежегодно около 170 млн. долларов. В марте 2009 года М.ДЖЕВЕЦКИЙ инициировал направление дополнительных средств для финансирования Евро-2012, а в июле отозвал свою инициативу.

Материалы также свидетельствовали, что в дело мог быть замешенный лидер РО и глава правительства Дональд ТУСК, который, получив материалы от CBA, мог информировать З.ХЛЕБОВСКОГО и М.ДЖЕВЕЦКОГО о том, что за ними следит Антикоррупционное бюро.

З.ХЛЕБОВСКИЙ утверждает, что он не занимался лоббированием, а опубликованные стенограммы его разговоров «были частными разговорами с друзьями».

CBA передала материалы дела в прокуратуру, которая должна решить, есть ли достаточно доказательств для возбуждения уголовного дела и привлечения политиков к ответственности.