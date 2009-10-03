Сенат Таджикистана обязал граждан выучить государственный язык

Члены Верхней палаты парламента Таджикистана единогласно и без долгих обсуждений одобрили новый закон «О государственном языке», обязывающий всех граждан республики выучить государственный язык.

По словам спикера таджикского сената Махмадсаида УБАЙДУЛЛОЕВА, каждый гражданин республики должен знать государственный язык - таджикский. «Быть гражданином республики и не знать государственный язык - не патриотично», - сказал он, призвав членов верхней палаты активно разъяснять населению суть одобренного закона.

В соответствии с новым законом, общаться с органами государственной власти и управления, предприятиями и учреждениями, получить информацию и документы можно будет только на государственном языке - таджикском.

В законе не упоминается узбекский: численность этнических узбеков в республике составляет около 25%. Также в Таджикистане представлены русская и киргизская общины, численность которых составляет по 1% от 7-миллионного населения страны. Все эти народы имеют в стране школы с родным языком обучения.