Президент Польши обещает ратифицировать Лиссабонский договор

Президент Польши Лех Качиньский ратифицирует Лиссабонский договор о реформировании деятельности ЕС, если договор получит одобрение на референдуме в Ирландии, заявил в субботу руководитель канцелярии главы Польши Владыслав Стасяк.

Ирландцы в пятницу повторно голосовали на референдуме по Лиссабонскому договору о реформировании деятельности Европейского Союза. В июне 2008 года на аналогичном референдуме большинство населения Ирландии (53,4%) проголосовало против нового основополагающего документа о деятельности Европейского Союза.

"Трудно сейчас назвать конкретный день (когда Лех Качиньский подпишет Лиссабонский договор). Наверняка, это будет сделано без проволочек. Со всей определенностью, это не будет несколько месяцев. Не думаю, чтобы речь шла также о неделях", - сказал Стасяк.

Несмотря на то, что парламент Польши ратифицировал документ, польский президент до сих пор не подписал его, так как ждет результатов повторного референдума в Ирландии.

Предварительный подсчет голосов жителей Ирландии повторного референдума по Лиссабонскому договору, показывает, что голоса, отданные "за" имеют солидный отрыв, сообщило Associated Press со ссылкой на главу МИД Ирландии Майкла Мартина.

Лиссабонский договор (Treaty of Lisbon) был подписан лидерами стран Евросоюза в Португалии в декабре 2007 года. Он предусматривает ряд институциональных реформ Евросоюза, включая введение постов президента и министра иностранных дел ЕС. Однако для того, чтобы договор вступил в силу, необходимо одобрение документа всеми государствами ЕС. Ирландия - единственная страна Евросоюза, где новый договор должен был пройти через одобрение на всенародном референдуме. В других государствах его ратифицировали парламенты.

РИА "Новости"