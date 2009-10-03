Под развалинами дома в Праге остаются не меньше 4 человек

Под развалинами обрушившегося в пятницу в центре Праги жилого дома находятся, как минимум, четверо строительных рабочих из государств Восточной Европы.

Как передает ИТАР-ТАСС, по неподтвержденной пока информации, это, прежде всего, граждане Украины. Спасательные работы на месте трагедии временно прекращены из-за угрозы падения несущих стен здания.

Как сообщил журналистам представитель спасателей Вит ПЕРЦИНА, для укрепления стен, чтобы не произошел их обвал, потребуется "пара часов". По его мнению, несчастные будут найдены в субботу. Доступ к ним крайне затруднен. Над ними, как минимум, 2,5 м развалин. Эксперты не могут утверждать, что кто-то смог пережить падение внутренних конструкций здания.

Причиной того, что обрушилось три верхних этажа, находящегося на капитальном ремонте жилого дома, стала непрофессиональная работа строительной бригады. Была нарушена статика несущих стен в подвале здания.