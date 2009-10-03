Польша выдала украинцам около 220 тысяч виз

Консульства Польши в первой половине этого года в Украине выдали около 220 тысяч виз.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Министерстве иностранных дел Польши, не уточнив, сколько виз было выдано в первой половине 2008 года.

Согласно переданным агентству консульским департаментом польского МИД данными, украинцы в январе-июне получили почти вдвое больше виз, нежели граждане Беларуси и России вместе взятые. В частности, польские консульства в РФ в первой половине года выдали почти 50 тысяч виз, а в Беларуси - почти 70 тысяч.

В МИД не уточнили, сколько в январе-июне украинцев, белорусов и россиян получили шенгенских виз, дающих право находиться на территории всех 25 государств Шенгенской зоны, а сколько национальных, дающих право находиться только в Польше.

Как сообщал УНИАН, пограничная служба Польши в первой половине с.г. зафиксировала 2,8 млн. пересечений наземной границы гражданами Украины, что на 35% больше, нежели за аналогичный период прошлого года.

Справка УНИАН. Польша, которая с конца 2007 года присоединилась к Шенгенской зоне, в прошлом году сократила выдачу виз украинцам на 40% - до 350 тысяч.