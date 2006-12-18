Новый министр обороны США не видит другого выхода, чем победить в Ираке

Соединенные Штаты не могут позволить себе потерпеть поражение в Ираке, заявил новый министр обороны США Роберт ГЕЙТС, передает РИА «Новости».

"Провал в Ираке в сложившейся ситуации станет катастрофой, которая обрушится на нашу страну, ослабит наши возможности и поставит американцев в опасность на десятки лет вперед", - сказал он в понедельник на торжественной церемонии по случаю вступления в должность.

Р.ГЕЙТС отметил, что все хотят найти способ, чтобы вернуть американских военнослужащих домой. "Но президент ясно дал понять, что мы просто-напросто не можем позволить себе потерпеть поражение на Ближнем Востоке", - сказал он.

Новый глава Пентагона сообщил, что намерен в скором времени лично отправиться в Ирак.

В ходе непродолжительной церемонии бывшего директора ЦРУ и нынешнего главу Пентагона с новым назначением поздравил президент США Джордж БУШ.

"Гейтс талантливый и инновационный лидер, который приносит свежие перспективы в министерство обороны", - сказал Дж.БУШ. Он поблагодарил предыдущего главу Пентагона Дональда РАМСФЕЛДА за службу.

Президент США назвал Гейтса "правильным человеком" для многочисленных вызовов, с которыми сталкиваются США в Ираке и в борьбе с международным терроризмом.

"Мы, нация, в состоянии войны. И я полагаюсь на нашего министра обороны в том, чтобы предоставить мне наилучший совет и напрямую помочь нашим вооруженным силам, в то время, как они борются с врагами свободы по всему миру. ГЕЙТС правильный человек для таких вызовов. Он будет выдающимся лидером для наших мужчин и женщин в военной форме", - сказал Дж.БУШ.

Кандидатура Гейтса на пост главы американского военного ведомства была одобрена Сенатом 7 декабря этого года. Кандидатуру поддержали 95 сенаторов, против голосовали только двое.