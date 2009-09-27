В Ираке нашли убийцу спортсменов национальной сборной по тхэквондо

9-й региональный батальон коммандос многонациональных сил в Ираке обнаружил и арестовал подозреваемого в причастности к похищению и убийству 15 членов национальной сборной по тхэквондо. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщается на сайте многонациональных сил. Имя арестованного не приводится.

Арест был произведен 24 сентября в районе города Халидия согласно ордеру, выписанному судом города Карма.

15 спортсменов были похищены в 2006 году по дороге из Аммана, где они проводили тренировки. Конвой был остановлен вооруженными людьми между городами Эр-Рамади и Фаллуджа. Позднее похитители спортсменов потребовали заплатить за их освобождение выкуп в размере 100 тысяч долларов США.

В 2007 году недалеко от Эр-Рамади были найдены останки 13 из 15 членов национальной сборной.

Лента.ру