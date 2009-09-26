В Нью-Йорке прошло заседание Украина – Тройка ЕС

В Нью-Йорке состоялось заседание Украина – Тройка ЕС на уровне министров иностранных дел. Делегацию Украины возглавил временно выполняющий обязанности министра Владимир ХАНДОГИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, заседание состоялось в рамках 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Делегацию министерской Тройки ЕС возглавил министр иностранных дел Швеции Карл БИЛЬДТ.

В ходе заседания стороны обсудили состояние подготовки к проведению ХІІІ саммита Украина – ЕС, который должен состояться 4 декабря в Киеве, текущее состояние и перспективы переговорного процесса между Украиной и ЕС о заключении соглашения об ассоциации, включая создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Стороны выразили готовность к общему выполнению повестки дня ассоциации – двустороннего документа, который заменил План действий Украина-ЕС и позволит начать реализацию уже согласованных положений соглашения об ассоциации еще до завершения переговоров и вступления ее в действие.

Также состоялся обмен мнениями о путях последующего практического наполнения внешнеполитической инициативы ЕС “Восточное партнерство”.

Стороны обсудили вопрос визово-миграционного характера, в т.ч. имплементацию соглашения об упрощении оформления виз между Украиной и ЕС, а также перспективы диалога между Украиной и ЕС о внедрении безвизового режима.

Среди тем повестки дня заседания были также перспективы последующей интеграции Украины в энергетическое пространство ЕС, в частности, присоединение Украины к Договору об энергетическом содружестве и выполнению договоренностей, достигнутых во время международной конференции по модернизации украинской ГТС 23 марта 2009 года.