Папа Римский прибыл с трехдневным визитом в Чехию

Папа Римский БЕНЕДИКТ ХVI сегодня днем прибыл с трехдневным визитом в Чехию по приглашению Президента и местной католической церкви.

Как передает ИТАР-ТАСС, при выходе из самолета, который совершил посадку на правительственной части пражского международного аэропорта Рузина, понтифик благословил чешскую землю.

Во время запланированного визита Папа Римський возглавит несколько богослужений, в которых, как ожидают организаторы, примут участие более 150 тыс. верующих. Для встречи с понтификом прибудут католики практически из всех государств Центральной Европы.

Сегодня глава Ватикана встретится с Президентом страны Вацлавом КЛАУСОМ и другими представителями руководства, а также с дипломатическим корпусом.