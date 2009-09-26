В Пакистане в результате двух терактов погибли не менее 12 человек
Взравы в Банну и Пешаваре
По меньшей мере 12 человек погибли в результате двух взрывов на северо-западе Пакистана.
Как передает РИА "Новости", шесть человек погибли и около 10 были ранены при взрыве у отделения банка в городе Пешавар. Взрывной волной были повреждены автомобили и окрестные здания.
Еще шесть человек погибли в результате теракта у полицейского участка в уезде Банну, совершенного самоубийцей на заминированном автомобиле.
Ранения получили 24 полицейских и 15 гражданских лиц. На месте взрыва осталась огромная воронка, здание участка, где в момент теракта находилось около 200 полицейских, разрушено.
Банну и Пешавар находятся на северо-западе Пакистана, где активно действуют радикальные исламисты из движения "Талибан" и террористической организации "Аль-Каида".