В Пакистане в результате двух терактов погибли не менее 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли в результате двух взрывов на северо-западе Пакистана.

Как передает РИА "Новости", шесть человек погибли и около 10 были ранены при взрыве у отделения банка в городе Пешавар. Взрывной волной были повреждены автомобили и окрестные здания.

Еще шесть человек погибли в результате теракта у полицейского участка в уезде Банну, совершенного самоубийцей на заминированном автомобиле.

Ранения получили 24 полицейских и 15 гражданских лиц. На месте взрыва осталась огромная воронка, здание участка, где в момент теракта находилось около 200 полицейских, разрушено.

Банну и Пешавар находятся на северо-западе Пакистана, где активно действуют радикальные исламисты из движения "Талибан" и террористической организации "Аль-Каида".