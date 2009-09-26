Отказ США от ПРО в Восточной Европе угрожает безопасности Украины?

Отказ США от развертывания стационарной базы ПРО в Восточной Европе несет определенные вызовы украинской безопасности.

Так утверждает главный редактор Defense Express Сергей ЗГУРЕЦ в статье для газеты «Зеркало недели».

По мнению эксперта, последние события должны подтолкнуть Украину к усилению собственного противовоздушного потенциала.

«Ситуация в Европе, вызванная очередным поворотом в противоракетном и противовоздушном сюжете, для Украины несет ряд вызовов для безопасности», - констатирует он. При этом эксперт подчеркивает, что "буферная зона украинской территории - едва ли не единственное, что будет вполне устраивать Россию, с одной стороны, и страны НАТО и США - с другой".

По мнению С.ЗГУРЦА, в случае превращения Украины в буферную зону, стране придется рассчитывать исключительно на собственный оборонный потенциал.

«В этом случае фактически страна вынуждена по-новому посмотреть на свои оборонные приоритеты и оборонные возможности. Исходя из того, что в дальнейшем, по крайней мере, в среднесрочной перспективе, Украина может рассчитывать лишь на собственный военный потенциал. Со всеми плюсами и минусами такого статуса», - заявил С.ЗГУРЕЦ.

В подобном контексте, по мнению эксперта, целиком оправданным является решение усилить противовоздушную оборону страны.

«Военное руководство Украины приняло решения усилить противовоздушную оборону страны. Речь идет о разворачивании двух новых позиционных районов зенитных ракетных комплексов С-200В («Вега») в дополнение к четырем уже существующим. ЗРК дальнего действия. С-200В вполне может считаться оружием стратегического сдерживания противника», - констатировал эксперт.